Criptovalute ancora in rosso: -30% per Bitcoin in 7 giorni, Elon Musk 'è la cryptonight'

Ancora rosso profondo per le criptovalute. Il periodo no del mercato continua ed anche in questo mercoledì 15 Giugno 2022 sono segnalati forti ribassi per i principali token del mercato.

Il Bitcoin, nella fattispecie, perde il 5,27% rispetto a 24 ore fa e viene scambiato a 21.354,19 Dollari, ma su base settimanale la principale criptovaluta del mercato ha perso il 30% netto. E’ andata ancora peggio per Ethereum, che rispetto ad ieri lascia sul terreno il 7,72% e viene scambiato a 1.134,18 Dollari, con una perdita del 37% rispetto ad una settimana fa.

Tra gli altcoin, segnaliamo il forte ribasso di BNB, a 213,42 Dollari, il 6,42% rispetto ad ieri, mentre l’andamento settimanale parla di un 26,13% in meno. Dogecoin raggiunge quota 0,05234 Dollari, il 9,27% rispetto ad ieri, il 34,72% in meno su base settimanale.

Sulla questione è intervenuto anche Elon Musk, con un tweet esplicativo: “cryptonight”, un termine con cui vuole evidentemente descrivere la notte fonda che sta interessando il mercato.

Nella giornata di ieri sono arrivate una serie di notizia non positive: Crypto e BlockFi sono stati costretti a tagliare il personale a causa del cambiamento della situazione economica a livello mondiale. Anche Coinbase ha annunciato una serie di licenziamenti per assicurarsi il prosieguo delle attività.