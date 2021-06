Criptovalute in rosso anche questo weekend, ma Dogecoin resiste!

In seguito alla dura presa di posizione cinese e all’interruzione quasi totale delle attività di mining di Bitcoin nel paese, le criptovalute hanno visto un crollo in toto all’inizio di questa settimana. La ricrescita è stata graduale ma pressoché immediata, eppure non è mancato un nuovo calo per le principali valute...eccetto Dogecoin!

Dati di Coindesk alla mano, notiamo innanzitutto che il Bitcoin nelle ultime 24 ore ha registrato un calo del 3.69% ovvero di circa 2.500 Dollari al momento della scrittura dell’articolo, sebbene ci siano dei lievi segnali di nuova ricrescita. Per ora, però, il Bitcoin viene scambiato a 31.793,98 Dollari. L’Ethereum non se la passa meglio, dato che viene scambiato a 1.847,65 Euro ed è in calo del 7.52% rispetto a ieri, senza veri e propri segnali di ricrescita.

XRP o Ripple, invece, mostra una maggiore volatilità ma comunque un calo del 5.88%, per un valore allo scambio di 0.625727 Dollari. Cardano è anch’essa in calo del 6.49% e viene scambiata a 1.28 Dollari, mentre il resto delle criptovalute minori (Stellar, Polkadot, Litecoin, Monero, Cosmos, etc.) continuano anch’esse un percorso completamente rosso.

L’unica criptovaluta principale che mostra dati positivi è il Dogecoin che, rispetto alla fatidica data del 22 giugno 2021, mostra una crescita da 0.177 Dollari a 0.256 Dollari, per un aumento del 6.02% nelle ultime 24 ore e segnali decisamente positivi che hanno portato la cripto amata da Elon Musk a quote pari a quelle del 20 giugno 2021. Certo è che sembra alquanto difficile rivedere nel corso delle prossime settimane lo stesso boom visto a fine maggio, quando il DOGE ha raggiunto quota 0.722 Dollari.

Nel mentre in Sud Africa sono spariti 3,6 miliardi di Dollari in Bitcoin, ritenuto dagli esperti potenzialmente il furto più grande di sempre.