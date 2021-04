Criptovalute tra scandalo Thodex e la proposta di Joe Biden: svaniti 2 miliardi di Dollari

Il crollo del Bitcoin di stanotte è solo la punta dell'iceberg di una vera e propria notte nera per il mercato, che ha bruciato svariati milioni di Dollari. Le ragioni sono tante e si intrecciano anche alla politica americana, ma anche di alcune notizie in arrivo dalla Turchia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, avrebbe pesato su questa serie di ribassi l'annuncio del presidente americano Joe Biden, che ha proposto un raddoppiamento delle tasse sulle plusvalenze: l'inquilino della Casa Bianca intenderebbe portare l'aliquota sul capital gain al 43,4%, rispetto all'attuale 23,8%. Tale annuncio è stato visto come un campanello d'allarme degli investitori in criptovalute, che nel solo 2021 hanno registrato un guadagno del 70%.

Milano Finanza però dà un'altra chiave di lettura ed in un articolo a firma Francesca Gerosa parla dello scandalo Thodex in Turchia, dove l'exchange ha interrotto le negoziazioni a causa di una partnership con alcuni investitori ignoti. Questa scelta ha messo offline la piattaforma, che però secondo i gestori dovrebbe tornare online nel giro di 4-5 giorni lavorativi. A far preoccupare il mercato però ci sarebbe la fuga del CEO Faruk Fatih, che sarebbe fuggito in Thailandia con oltre 2 miliardi di Dollari in criptovalute.

Nel frattempo, continuano i forti ribassi su tutto il mercato.