Criptovalute, scopriamo cosa sono MITH e GALA e perché hanno fatto +50%

Nel corso della notte del 20 novembre 2021 il mercato delle criptovalute è tornato nel verde quasi assoluto, trainato dalla straordinaria ripresa di BTC che ora torna a intravedere i 60000 dollari da vicino.

Tra le concause del ritorno in auge di BTC sicuramente parte del merito va all'aggiornamento di Bitcoin con soft fork TapRoot, ma i veri vincitori delle ultime ore sono MITH e GALA, due progetti profondamente diversi tra loro ma ugualmente interessanti per via delle funzionalità dei loro network.

Si parte con MITH, coin dell'ecosistema Mithril, che rappresenta un nuovo concetto di Social Media. Totalmente decentralizzato, basato ovviamente su blockchain Ethereum, consente ai suoi utenti di guadagnare token attraverso la creazione di contenuti. Fermo per parecchio tempo su questa posizione e in una fase definibile in qualche modo letargica, il progetto MITH si è risvegliato all'improvviso in seguito ad alcuni post apparsi sul profilo Twitter MITdao, ovvero il nuovo riferimento ufficiale del gruppo che sta capitanando la transizione da ERC20 a BEP20, da blockchain Ethereum a Binance Smart Chain, da Mithril a MITdao. Un chiaro segnale di quello che sarà. Il progetto di partenza promuoveva la creazione di contenuti e continuerà a farlo, ma è evidente che il focus di MITH per i creator digitali richiede un passaggio al mondo degli NFT. Seguiremo con interesse per scoprire come andrà a evolversi.

Quanto a GALA, si tratta in tutto e per tutto di un progetto legato al Metaverso. Tra i token più interessanti legati a questo nuovo concetto di vita sociale, si tratta di un progetto ben diverso rispetto a quelli già esaminati, poiché non si propone come gioco basato su blockchain. Gala Games, infatti, sviluppa giochi basati su blockchain in cui è possibile utilizzare il token GALA. La sua diversità rispetto ai competitor più "diretti" potrebbe essere tra i motivi di questo rally improvviso e più in ritardo rispetto a quanto mostrato dagli altri progetti legati al metaverso.

Negli ultimi giorni, tra l'altro, Gala Games ha annunciato l'arrivo dei "Town Star Nodes", legati al gioco free-to-play Town Star con modello play-to-earn, che consente agli utenti di acquistare, sotto forma di NFT, upgrade per le proprie città, similmente a quanto accade in altri progetti singoli a stampo sandbox. A questo proposito abbiamo analizzato anche uno dei più promettenti del lotto, perciò consigliamo di scoprire che cos'è il Metaverso di Decentraland, un mondo virtuale in cui acquistare appezzamenti terrieri sotto forma di NFT attraverso la moneta virtuale MANA.