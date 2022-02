Criptovalute, la settimana si apre in verde: Bitcoin ed Ethereum in risalita

E' davvero passato il periodo nero delle criptovalute? Questo non lo sappiamo, ma anche in giornata odierna il mercato sembra mostrare timidi segni di ripresa. In questo lunedì di Febbraio, infatti, i principali token del mercato sono in territorio positivo.

Bitcoin è in risalita a 42.616,32 Dollari, il 2,49% in più rispetto a 24 ore e fa, con un incremento del 14,70% su base settimanale. Continua la crescita anche di Ethereum che torna sopra i 3mila Dollari, e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 3.074,96 Dollari, il 2,24% in più rispetto ad ieri, mentre negli ultimi sette giorni la crescita è stata del 21,72%.

Cresce anche BNB, a 425,77 Dollari, con un incremento del 2,21% rispetto ad ieri, mentre su base settimanale è del 14,55%. Cardano sale del 5,33% a 1,19 Dollari, mentre negli ultimi sette giorni l'incremento è del 16,47%.Solana cresce del 2,21% a 116,69 Dollari, XRP del14,73% a 0,7688 Dollari e LUNA del 3,80% a 57,81 Dollari.

In crescita anche Dogecoin, il memecoin famoso per i tweet di Elon Musk che è a quota 0,1566 Dollari con un incremento del 5,88% rispetto ad ieri. Shiba Inu schizza del 22,52% a 0,00002779 Dollari.

Nel weekend è anche arrivato l'avvertimento da parte del CEO di Binance che ha messo in guardia gli utenti da una truffa.