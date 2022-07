Criptovalute, settimana di conferme tra BTC, ETH e ADA: come va il mercato?

Risuona come un monito l'allarme FBI per false app crypto dopo frodi per oltre 42 milioni di dollari: purtroppo in un mercato giovane come quello delle criptovalute bisogna stare particolarmente attenti e soprattutto essere consapevoli delle proprie mosse.

Messe da parte le preoccupazioni, torniamo a parlare di mercato perché questa settimana è stata particolarmente tranquilla sul fronte dei valori, con poche sorprese e solo un sorpasso nella top 10, ma procediamo con ordine.

Bitcoin si appresta a chiudere la settimana con un valore di scambio unitario di oltre 22.600 dollari, contratto rispetto alla media settimanale ma comunque in ripresa rispetto a quanto registrato a cavallo tra giugno e luglio, in cui BTC ha sfondato i 20mila dollari verso il basso.

La capitalizzazione per la moneta di Satoshi Nakamoto al momento è di oltre 433 miliardi di dollari, mentre a livello percentuale risulta sostanzialmente immobile nelle 24 ore e in crescita del 5,7% settimanale.

Ethereum, a sua volta, si sta comportando molto bene sul medio periodo, con una crescita nei sette giorni del 17% e un valore attuale di scambio di 1.597 dollari. La capitalizzazione di ETH al momento ci parla di 195 miliardi.

BNB invece non è nel suo periodo migliore, ma resta stabile al terzo posto al netto delle stablecoin. Con i suoi 262 dollari per token e una crescita del 4% settimanale, attualmente riesce comunque a mantenere le distanze dal resto del mercato con un Market Cap di 42 miliardi.

Nella lunga lotta tra Ripple e Cardano, questa settimana c'è stato l'ennesimo capovolgimento di fronte con ADA di nuovo in testa al settimo posto nel mercato e XRP solo ottava. Artefice di questo superamento è stata la notevole impennata di Cardano nelle ultime 24 ore, pari al 4%, ma anche su base settimanale, con un sonoro 12,85%. Attualmente ADA si scambia a 0,51 dollari per token, mentre per Ripple ne servono 0,36. Entrambe sono appaiate a circa 17,5 miliardi.

Chiudono Solana e Dogecoin, stabili al nono e decimo posto, rispettivamente a 40,68 dollari e 0,068 dollari per token. SOL rimane sostanzialmente immobile anche su base settimanale, con una movimentazione del +1,5% nei sette giorni, mentre DOGE cresce del 5,8%. La capitalizzazione, invece, è rispettivamente di 14 e 9 miliardi, secondo di dati di CoinMarketCap.