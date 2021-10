SHIB torna a crescere nonostante Elon Musk: superata LUNA, si punta DOGE

Dopo l'incredibile rally notturno di SHIB, che ha lanciato la memecoin alla conquista del 13esimo posto in termini di capitalizzazione, in molti si sono domandati quale fosse l'opinione di Elon Musk in merito e qualcuno gliel'ha anche chiesto.

In particolare, a farlo è stato il profilo Twitter della community ufficiale di Shiba Inu. Al contrario delle più rosee aspettative, Elon Musk ha negato di avere SHIB e, coincidenze o meno, la moneta ha perso circa l'8% del suo valore in pochi minuti.

Nonostante per molti il destino dell'adorabile cagnolino dorato fosse segnato dalla lapidaria risposta del patron di Tesla, Shiba Inu nelle scorse ore si è risvegliata più forte di prima, dimostrando che la flessione del giorno prima fosse dovuta solo a un momentaneo ritracciamento. In netta ripresa, SHIB ha sfondato il muro dei 0,000038 Euro, arrivando quasi a toccare quota 0,000042 Euro, per una capitalizzazione di mercato attualmente nell'ordine dei 18,9 miliardi di dollari e in undicesima posizione sul mercato, in odor di DOGE e Polkadot, ormai pericolosamente vicini, rispettivamente al nono e ottavo posto in classifica.

Il motivo di questo nuovo trend sarebbe da ricercare nell'acquisto, da parte di una balena di Ethereum, dell'equivalente di 11 milioni di dollari in SHIB, per un totale di 276.592.553.073 monete.