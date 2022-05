Criptovalute, Solana colpita da un attacco bot: la blockchain resta offline per ore

Mentre il mercato delle criptovalute continua a scendere, facendo registrare risultati deludenti ormai da un paio di settimane, nella giornata di sabato 30 aprile un pesantissimo attacco bot ha colpito la blockchain Solana, costringendola a rimanere offline per diverse ore.

L'attacco è avvenuto nella serata di sabato, almeno stando a quanto riportano diversi utenti e il portale Coindesk. A mettere in allerta gli stakeholders della piattaforma sarebbe stato il "passaggio di un'enorme quantità di dati" attraverso la blockchain proof-of-stake legata alla criptovaluta, che ha bloccato le operazioni di validazione consensus sulle transazioni che avvenivano al suo interno.

In particolare, l'attacco è avvenuto quando dei bot hanno colpito il tool di minting di NFT Candy Machine nella giornata di sabato, causando quello che Coindesk definisce uno "tsunami di traffico in entrata" nella blockchain di Solana. Nello specifico, le cifre si attesterebbero intorno a quattro milioni di transazioni e a 100 Gigabit di dati trasmessi al secondo.

La Solana Foundation ha spiegato che un simile ammontare di dati trasmessi è un record mai raggiunto prima dalla blockchain basata sul proof-of-stake, la quale non ha retto sotto il peso di una simile mole di dati da processare. A peggiorare le cose, inoltre, sarebbe stato il fatto che il fondatore di Solana, Anatoly Yakovenko, fosse stato in viaggio per quasi tutta la durata dell'attacco, di cui sarebbe rimasto all'oscuro fino all'ultimo.

Al di là del disservizio per tutti gli utenti della blockchain, comunque, non sono chiari i fini del creatore dei bot che hanno attaccato Candy Machine, poiché non sembrano essersi verificate truffe o altri problemi legami alla criptovaluta di Solana o agli NFT basati sulla sua blockchain.