Criptovalute, anche Tim Cook entra nel club: il CEO di Apple possiede ETH e BTC

Di recente, sempre più personalità del mondo tech si stanno affacciando alle criptovalute. Uno fra tutti, sicuramente il creatore di Twitter. Come non ricordare, infatti, la profezia di Jack Dorsey su Bitcoin, la moneta che, a suo dire, "unirà il mondo".

Tra i personaggi più in vista del momento, troviamo anche Tim Cook. L'attuale CEO di Apple, successore del compianto Steve Jobs, ha infatti confermato di aver investito personalmente in Bitcoin ed Ethereum.

Per l'esattezza, la "confessione" è arrivata nel corso del New York Times DealBook Summit, dove l'Amministratore Delegato del blasone di Cupertino ha risposto alla domanda di Andrew Ross con un netto "Sì. Penso che sia ragionevole possederli come parte di un portafoglio diversificato".

Al netto di tutte le esclusioni di responsabilità di sorta, Cook ha anche parlato a nome dell'azienda, chiarendo che si tratta di opinioni strettamente personali, di fatto respingendo eventuali associazioni tra Apple e il mondo delle criptovalute, diversamente da quanto fatto da Elon Musk e Tesla con Bitcoin.

Queste dichiarazioni arrivano a margine dell'ennesimo record storico di prezzo di Bitcoin ed Ethereum, ma il dirigente di Apple ha spiegato che se dipendesse da lui, comunque non investirebbe in criptovalute con fondi aziendali, anche per evitare che gli investitori si ritrovino a confrontarsi con una realtà esposta al mercato delle criptovalute.