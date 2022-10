Criptovalute: timida ondata di verde mentre Ripple continua a galoppare

Già i dati di venerdì 7 ottobre 2022 mostravano un mercato crypto in calo in apertura weekend, ma come sono andate le cose nella top 10 nel corso di un sabato relativamente tranquillo? Candelotti verdi quasi ovunque, con qualche eccezione.

Bitcoin finalmente torna in verde, segnando un +1% settimanale e un valore di scambio unitario di 19,498 dollari. La sua capitalizzazione è di oltre 373 miliardi, a debita distanza dai 162 miliardi di dollari di Ethereum.

ETH si scambia a 1,327 dollari, con una crescita simile nell'arco dei sette giorni, pari al +1,24% e in distacco rispetto al resto del mercato.

Sostanzialmente immobile BNB, che si attesta sui suoi 281,71 dollari per singolo token e una capitalizzazione di 45 miliardi, mentre si accorciano sempre di più le distanze con Ripple, specie dopo il clamoroso rally di XRP di fine settembre.

Archiviato l'ottimo +66% che gli ha concesso di superare e staccare Cardano, Ripple registra un +10% settimanale e si scambia a 0,52 dollari, per un Market Cap di 26 miliardi.

ADA, a sua volta, inizia a dare timidi segnali di ripresa dopo un periodo piuttosto deludente, soprattutto in virtù del lancio dell'hard fork Vasil che non sembra aver scosso il mercato. Cardano si scambia a 0,42 dollari, per una capitalizzazione attuale di 14,6 miliardi, ormai vicinissimo agli 11,7 miliardi di Solana, che dal nono posto guarda con forza alla posizione occupata dall'asset di Charles Hoskinson.

Sol attualmente vale 32.86 dollari per singolo token, mentre in decima posizione troviamo DOGE, con i suoi 0.06 dollari e un Cap di mercato pari a 8,2 miliardi.