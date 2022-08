Criptovalute: timidi segni di ripresa dopo una settimana in discesa

Mentre Buterin punta al 2032 per la blockchain come termine ultimo per rendere "utili" le sue applicazioni, mettiamo per un secondo da parte la tecnologia per parlare di mercato, che sembra recuperare qualcosa dopo una settimana impegnativa.

Bitcoin generalmente stabile, con una crescita di circa lo 0,70% nelle 24 ore dopo un calo di oltre il 5% settimanale. Attualmente, BTC si scambia a poco più di 23.200 dollari, con un market cao di oltre 443 miliardi.

Decisamente meglio Ethereum che piazza un +2,80% giornaliero, annullando le perdite settimanali con un valore unitario di 1.716 dollari e una capitalizzazione di oltre 209 miliardi.

Con i suoi 51 miliardi di cap, BNB è una delle poche criptovalute in verde a livello settimanale, con un sonoro +6,4% e un valore di scambio di 316 dollari.

Scivola, invece, Cardano (ADA), che lascia il sesto posto a Ripple con un miliardo di differenza in termini di capitalizzazione. Siamo, rispettivamente, a 18 e 17 miliardi, con XRP che attualmente si scambia a 0,37 dollari e Cardano a 0,51.

Chiudono Solana e Polkadot, con quest'ultima in verde e in guadagno di una posizione, dopo aver superato DOGE al decimo posto in classifica.

SOL si scambia a 40,5 dollari, mentre DOT a 8,71. La capitalizzazione è, rispettivamente, di 14 e 9,6 miliardi.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle ultime giornate è emersa una truffa clamorosa nel mondo crypto. Infatti, la SEC sta indagando su uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari.