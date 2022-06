Le criptovalute tornano a scendere: Bitcoin scivola di nuovo sotto i 20.000 Dollari

Gli ultimi giorni sono stati una settimana di stagnazione per le criptovalute, che però ha fatto pensare a molti investitori che il peggio fosse passato, specie dopo il pronunciato calo degli ultimi due mesi. Tuttavia, l'andamento del mercato di oggi ci mostra che il prezzo di Bitcoin ed Ethereum è tornato a scendere.

Vi abbiamo già riportato che la contrazione del mercato delle criptovalute potrebbe non essere una cosa necessariamente negativa, ma anzi potrebbe "sanare" sul lungo periodo il settore. Intanto, però, stando ai dati di CoinMarketCap, Bitcoin è sceso sotto ai 20.000 Dollari, che per una settimana hanno rappresentato una soglia psicologica per la moneta: al momento, invece, il token viene scambiato a 19.390 Dollari, il 3,48% in meno rispetto a ieri e il 5,45% in meno della scorsa settimana.

Passando alle altre criptovalute, Ethereum si sta avvicinando ai 1.000 Dollari di valore, poiché nelle ultime 24 ore ha perso addirittura il 6,85% di valore e si attesta attualmente a 1.054 Dollari. Su base settimanale, però, la contrazione è meno profonda, poiché è pari al 3,70%: in ogni caso, lo sfondamento della barriera dei 1.000 Dollari potrebbe rivelarsi un serio problema per la tenuta della criptovaluta.

Male anche gli altri token principali, come BNB di Binance, XRP di Ripple e ADA di Cardano, con i seguenti prezzi:

BNB viene venduto a 210,15 Dollari, il 4,67% in meno su base giornaliera e il 5,66% in meno su base settimanale;

XRP viene venduto a 0,3167 Dollari, il 4,52% in meno su base giornaliera e il 3,19% in meno su base settimanale;

ADA viene venduto a 0,4496 Dollari, il 4,53% in meno su base giornaliera e il 4,81% in meno su base settimanale.

Pessimo pure l'andamento di Solana, che perde il 10,45% rispetto a ieri e si attesta sulla cifra di 31,72 Dollari, il 12,40% in meno di giovedì scorso. Persino peggiore è l'andamento del token MATIC della blockchain Polygon, che segna un -15,32% e che viene scambiato a 0,4583 Dollari.

Infine, le oscillazioni sembrano decisamente meno marcate in campo AltCoin, poiché DogeCoin viene scambiato a 0,06479 Dollari, l'1,63% in meno di ieri ma comunque lo 0,83% in più della scorsa settimana. Shiba Inu, invece, guadagna lo 0,32% su base giornaliera e viene venduto a 0,000009907 Dollari.