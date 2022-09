Criptovalute, truffe 'fin troppo facili': schema Ponzi ottiene 100.000 Dollari in due ore

Le truffe a base di criptovalute sono ormai all'ordine del giorno: dopo avervi parlato del finto Elon Musk sui canali governativi sudcoreani che cercava di convincere gli utenti a investire in crypto e azioni, è oggi un crypto-influencer a mostrare come sia semplicissimo realizzare schemi di Ponzi nel mercato dei token digitali.

Il ricercatore e influencer FatManTerra ha infatti spiegato sul suo account Twitter di aver creato da zero uno schema di Ponzi basato su Bitcoin, riuscendo a ottenere circa 100.000 Dollari nel giro di due sole ore. Nello specifico, FatManTerra ha spiegato che "ispirato da LadyCrypto [un'altra crypto-influencer, ndr] ho proposto il mio schema di investimenti su Twitter. In due ore ho ricevuto più di cento messaggi privati. Ho raccolto 3,45 Bitcoin su Twitter e 2 Bitcoin su Discord, per un totale di 100.000 Dollari, con un numero sempre maggiore di richieste in arrivo".

La spiegazione del ricercatore continua però aggiungendo che "non è finita qui: ho usato un sacco di buzzword e ho creato un piano molto convincente su tutte le piattaforme, ma ho tenuto i dettagli dell'investimento volutamente oscuri. Non ho nominato il fondo o le transazioni che volevo eseguire. Nessuno sapeva da dove sarebbero arrivati i guadagni, ma le persone hanno continuato a investire".

Insomma, il risultato della ricerca dell'influencer sembra conferma che gli investitori nel settore crypto tendono ancora a investire fidandosi eccessivamente dei progetti in cui ripongono il proprio denaro, rischiando così di perdere i propri risparmi in truffe e schemi piramidali di vario genere. Il messaggio di FatManTerra è chiaro: "è fin troppo semplice truffare le persone nel mondo crypto. E questa cosa deve cambiare. Se non sai da dove arrivano i guadagni, significa che tu sei la base del guadagno. Fai attenzione a tutte le critiche contro ogni progetto e ogni investimento prima di entrare a farne parte. Fai veramente attenzione".

Altro problema affrontato dal ricercatore è anche il fatto che il pubblico tenda a fidarsi ciecamente degli influencer: il progetto di FatManTerra, infatti, ha raccolto il consenso di tantissimi investitori solo perché questi era già molto noto nella comunità crypto. Tuttavia, secondo il crypto-influencer "ci sono dei "grifter" su YouTube, come BitBoy e Ran Neuner, che vendono pubblicità a progetti-truffa e li propongono ai loro stessi follower. Influencer come LadyCrypto hanno convinto i loro seguaci a investire in schemi piramidali".

Non sono mancate anche le critiche al fondatore di Terra Do Kwon, che secondo FatManTerra "gestisce truffe di alto livello per generare guadagni". Fortunatamente, il ricercatore ha confermato di aver già restituito per intero il denaro ottenuto con il suo schema di Ponzi, spiegando di non aver mai avuto intenzione di derubare alcun investitore.