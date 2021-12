Criptovalute: anche la Turchia vuole regolamentarle, come reagirà il mercato?

L'ondata di regolamenti e leggi relative alla criptovalute non sembra accennare a fermarsi. Se la scorsa settimana è stato il turno del ban indiano delle criptovalute, che potrebbe essere votato e approvato dal Parlamento di Nuova Delhi già ad aprile 2022, oggi è la volta della Turchia, che sembra intenzionata a produrre una "crypto law" nazionale.

La notizia arriva dal Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha comunicato alla stampa turca che "la legge è pronta, la manderemo presto in Parlamento senza alcun ritardo". Queste parole sono state riportate appena prima di Natale da due fonti stampa diverse, ABC Gazetesi e Daily Sabah, dunque sembrano affidabili.

Non sono ancora chiari i contenuti della legge, perciò non sappiamo se la regolamentazione si tradurrà in un ban delle monete digitali o se semplicemente verranno introdotte delle restrizioni e delle garanzie per gli investitori in criptovalute. Stando a quanto detto dal Governatore della Banca Centrale turca Sahap Kavcioglu, il Ministero delle finanze non intende proibire le criptovalute, ma intende limitarsi a regolarle. Al momento, inoltre, pare che la stessa Banca Centrale della Turchia stia sviluppando una propria valuta digitale.

La questione delle criptovalute in Turchia è legata alla popolarità di Erdogan: le monete digitali stanno trovando da qualche mese enorme favore nella popolazione turca, che le vede come valute più stabili della Lira turca, la moneta nazionale, che negli ultimi mesi ha perso di valore rispetto al Dollaro a causa di un aumento dell'inflazione.

Erdogan sta cercando di rafforzare la Lira, in modo da evitare danni all'economia ed al gradimento politico del suo partito, ma sta faticando nel raggiungere il proprio intento: la regolazione delle criptovalute, in cui molti turchi si sono "rifugiati" investendo i propri risparmi prima del crollo del valore della moneta nazionale, dovrebbe servire a riportare in Turchia i risparmi dei turchi, utilizzandoli eventualmente per rafforzare il valore della Lira. A prescindere dai motivi che spingono Ankara a regolare le criptovalute, Erdogan non è l'unico a voler creare leggi-quadro relative alle monete digitali: solo una settimana, fa per esempio, la Bank of England proponeva una crypto law internazionale.