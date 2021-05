Criptovalute utilizzate per riciclare denaro: gli USA puntano i fari su Binance

Mentre Dogecoin continua a registrare forti incrementi, un terremoto potrebbe presto colpire l'intero settore delle criptovalute. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg News, infatti, il Dipartimento di Giustizia degli USA avrebbe puntato i fari sul più grande exchange di criptovalute al mondo.

Si tratta di Binance, che viene utilizzato quotidianamente da milioni di persone e che ha lanciato anche la sua criptovaluta. Secondo quanto riferito, il governo degli Stati Uniti sarebbe interessato al modo in cui le criptovalute potrebbero essere utilizzare per riciclare il denaro generato da attività illecite.

In un tweet pubblicato nella notte, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato che il rapporto non corrisponde al vero, e pur non citandolo esplicitamente ha affermato che la sua società ha "sempre collaborato con le forze dell'ordine per combattere le attività illecite".

Al momento conferme ufficiali non sono arrivate, ma il tweet di Zhao potrebbe anche lasciare intendere una collaborazione tra Binance e le Forze dell'Ordine per scovare eventuali movimenti illegali.

Binance infatti è ufficialmente bandito negli USA in quanto vende titoli che non sono registrati presso gli organi regolatori statunitensi.

In una serie di messaggi pubblicati sull'account ufficiale Twitter, Binance afferma che "prendiamo molto sul serio i nostri obblighi legali e ci impegniamo con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine in modo collaborativo. Abbiamo lavorato duramente per costruire un solido programma di conformità che incorpori i principi e gli strumenti antiriciclaggio utilizzati dalle istituzioni finanziarie per rilevare e affrontare le attività sospette. Abbiamo una solida esperienza di collaborazione con le forze dell'ordine in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti".