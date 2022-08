Criptovalute, venerdì nero: da Bitcoin a Ethereum, tutto il mercato è in perdita

All'inizio di questa settimana vi abbiamo riportato un lieve calo delle principali criptovalute, che ha poi ceduto il passo alla stagnazione negli ultimi giorni. Ora, però, pare che tutti i token siano tornati a scendere di prezzo, anche in misura piuttosto marcata.

Partiamo dalle criptovalute principali: Bitcoin è sceso del 7,37% in un giorno, con un calo complessivo del 9,45% rispetto alla scorsa settimana, e si attesta ora attorno ai 21.720 Dollari di valore, stando ai dati di CoinMarketCap. Regge leggermente meglio Ethereum, che viene scambiato a 1.732 Dollari, il 6,22% in meno di ieri e l'8,71% in meno su base settimanale. Il calo di quest'ultimo token, oltre che dalla contingenza macroeconomica, potrebbe essere causato anche dall'avvicinarsi del Merge della blockchain Ethereum, che sembra aver reso più volatile la criptovaluta ad essa collegata.

BNB, il token di Binance, viene oggi scambiato a 284,41 Dollari, il 7,74% in meno rispetto a ieri e il 12,54% in meno rispetto a venerdì scorso. Risultato leggermente peggiore per Cronos (CRO), che perde il 9,63% e il 15,32% rispettivamente su base giornaliera e settimanale: in quest'ultimo caso, dietro alla performance negativa della valuta potrebbero esserci le voci sui nuovi licenziamenti presso Crypto.com.

Per quanto riguarda le altre valute, segnaliamo che Solana perde l'11,35% su base giornaliera e il 16,85% rispetto a venerdì scorso, con uno degli andamenti peggiori di tutto il mercato. Cardano, invece, viene ora scambiato a 0,468 Dollari, il 13,14% in meno di ieri e il 12,70% in meno della scorsa settimana. Infine, XRP perde, rispettivamente su base giornaliera e settimanale, il 9,39% e il 10,06%, con un valore attuale di 0,3405 Dollari.

Le cose non sembrano affatto andare meglio per gli AltCoin, specie se consideriamo che Shiba Inu perde il 12,59% rispetto a ieri, pur rimanendo in positivo del 3,66% rispetto alla scorsa settimana. DogeCoin, invece, scende del 13,73%, sforando in territorio negativo anche su base settimanale, con un -2,59%.