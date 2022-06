Criptovalute: weekend di calma piatta, Ethereum supera di nuovo i 1.000 Dollari

Se la giornata di sabato è stata caratterizzata dalla doppia scivolata di Bitcoin ed Ethereum, rispettivamente sotto i 20.000 e sotto i 1.000 Dollari, pare che oggi, domenica 19 maggio, il mercato delle criptovalute sia caratterizzato da una calma piatta su tutti i token principali attualmente in commercio.

Fortunatamente, Ethereum sembra essersi ripreso, superando nuovamente i 1.000 Dollari di valore e attestandosi, nel momento in cui scriviamo questa notizia, a 1.053 Dollari, il 4,21% in più di ieri. Come ampiamente prevedibile, comunque, la performance settimanale della moneta rimane pessima, dal momento che Ethereum perde il 28,04% rispetto a sette giorni fa.

Performance simili anche per Bitcoin, che su base settimanale cala del 28,47%. Nelle ultime ore, comunque, il token ha segnato una lieve ripresa, pari all'1,24%, attestandosi ora sui 19.640 Dollari. Al contrario di Ethereum, Bitcoin non ha ancora sfondato (in positivo) la soglia "psicologica" dei 20.000 Dollari, e non è detto che riesca a farlo nelle prossime ore. Intanto, comunque, il calo di Bitcoin ed Ethereum degli ultimi mesi si è già rivelato essere persino peggiore di quello causato dal Covid-19 nel 2020.

Passando agli altri token, segnaliamo che lo stablecoin Tether si sta incredibilmente mantenendo stabile attorno al Dollaro nonostante l'attacco hacker contro Tether delle ultime ore. Il resto delle criptovalute, invece, sembra seguire strettamente l'andamento di Bitcoin, con BNB, il token di Binance, che guadagna l'1,33% su base giornaliera e viene venduto a 206,53 Dollari e XRP che viene scambiato a 0,3135 Dollari, il 2,06% in più di ieri.

Oscillazione più ampia per Solana, che guadagna addirittura il 7,12% su base giornaliera e si attesta sul prezzo di 32,34 Dollari, solo lo 0,75% in meno della scorsa settimana. Performance decisamente simile per DogeCoin, entrato nella bufera dell'indagine per truffa contro Elon Musk ma che nelle scorse ore ha comunque guadagnato il 5,92%.

Decisamente più stabili sono Cardano e Shiba Inu, entrambi con oscillazioni percentuali comprese tra lo 0,1% e l'1% nelle ultime ore: in particolare, Cardano perde lo 0,42% e viene scambiato a 0,04664 Dollari, mentre Shiba Inu guadagna lo 0,37% e viene scambiato per 0,000007913 Dollari.