Criptovalute: primo weekend di dicembre in ripresa per Bitcoin ed Ethereum

Il caos scatenato dalla bancarotta di FTX per molti ha rappresentato la pietra tombale per un mercato che, in realtà, di momenti simili ne ha già vissuti parecchi. In effetti, dopo un calo a dir poco ponderale, il mercato crypto inizia a spingere di nuovo verso l'alto.

Bitcoin, per esempio, si è tinto di verde con un +2,75% settimanale e una crescita minima nelle 24 ore. Il suo valore di scambio per singolo token attualmente è di 17.010 dollari (Fonte: CoinMarketCap) per una capitalizzazione di quasi 327 miliardi.

Ethereum segue lo stesso copione, con un +3,67% nei sette giorni e una lieve flessione giornaliera, pari al 0,76%. ETH si scambia a 1.259 dollari e il suo Market Cap è di 154 miliardi di dollari.

Stabile ormai il terzo gradino più alto (al netto delle stablecoin) per BNB. L'asset della Binance Chain, però, segue un percorso tutto suo ed è in una fase di sensibile flessione. Invariato nelle 24 ore, il suo calo settimanale è del 7,31%.

Le restanti posizioni sono in continua evoluzione e alternanza. Ripple sovrasta le altre ormai da settimane dopo aver compiuto il primo sorpasso su Cardano, nonostante il passaggio a Vasil per la blockchain di IOHK. XRP si scambia a 0,38 dollari per un Cap di quasi 20 miliardi, con un gap particolarmente elevato rispetto ai fanalini di coda DOGE, ADA e MATIC.

Appaiate tra i 14 e gli 8 miliardi di capitalizzazione, infatti, troviamo questi tre agguerriti asset. Dogecoin, reduce da un clamoroso rally dovuto all'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, si scambia a 0,10 dollari per token, mentre Cardano è stabile sui 0,32 dollari e l'asset di Polygon che segue a 0,91 dollari, unica del trio a mostrare una crescita settimanale, pari al +6,24%.