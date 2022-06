Criptovalute, weekend in profondo rosso: Ethereum perde l'11%, Bitcoin il 5%

Mentre si susseguono le notizie su una possibile regolazione delle criptovalute negli USA, il mercato chiude il weekend con una serie di ribassi importanti, che toccano i principali token.

A guidare questo calo è Ethereum, che nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 1.469,19 Dollari, l’11,77% in meno rispetto alla giornata di ieri. Complessivamente, però, il secondo token del mercato su base settimanale ha perso il 18%, a dimostrazione di un periodo non certo positivo.

Cala anche Bitcoin, del 5,68% a 27.611,30 Dollari, il 7,11% in meno su base settimanale.

In territorio negativo anche le principali altcoin: Cardano perde il 13,68% in giornata odierna, e viene scambiato a 0,5232 Dollari, mentre BNB cala del 10% a 258,33 Dollari, il 10,47% in meno rispetto ad ieri mentre se si estende l’analisi a tutta la settimana il calo è del 13,32%.

Dogecoin invece passa a 0,06625 Dollari, il 13,12% in meno rispetto ad ieri. La criptovalute del cane, fortemente sponsorizzata da Elon Musk, negli ultimi sette giorni ha perso il 18,99%. Andamento simile anche per Shiba Inu, a 0,000008929 Dollari, il 12,86% in meno rispetto a 24 ore fa.

Qualche ore fa abbiamo anche parlato del brusco calo di Ethereum, che con una perdita del 9% non aveva mai registrato questo andamento.