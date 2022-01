Criptovalute: weekend di riposo per BTC a 38mila dollari, bene anche ETH e DOGE

Dopo la boccata d'ossigeno per le criptovalute di sabato 29 gennaio 2022, il weekend sembra voler terminare nella tranquillità. Scopriamo come si stanno comportando gli asset principali sul mercato crypto.

Si parte, come sempre, da Bitcoin. Dopo la discreta risalita, che ha portato BTC a 38mila dollari, la madre delle criptovalute sembra essersi adagiata per qualche ora su questa cifra, in attesa di scoprire come deciderà di muoversi il mercato. La sua capitalizzazione, al momento, è di 719,4 miliardi con un volume nelle 24h di quasi 17,2 miliardi di dollari.

Se la cava anche Ethereum. Infatti, ETH mantiene il punto a 2600 dollari con un Market Cap di 311,4 miliardi, in attesa di scoprire come reagirà il mercato dopo il cambio di paradigma nella roadmap che ha portato la fondazione a dare l'addio a Ethereum 2.0. Al netto di stable come Tether e USDC, terzo e quarto posto sono occupati da BNB e Cardano, ormai presenze fisse nella parte alta della classifica.

Il token di Binance si scambia a 385,4 dollari, con un Cap di 63,5 miliardi, in leggera flessione essattamente come Cardano (ADA) che mantiene timidamente gli 1,07 dollari con una capitalizzazione di 35,7 miliardi di dollari.

Tra le più scambiate, invece, troviamo LUNA, con ben 1,7 miliardi nelle 24 ore e un valore per l'asset di 50 dollari per singolo token, in perdita del 4%.