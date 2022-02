Criptovalute, weekend in rosso: Bitcoin ed Ethereum scendono ancora

Mentre tutto il mercato continua a rimanere col fiato sospeso per la crisi ucraina, continua il momento di flessione generalizzato per le principali criptovalute. Scopriamo come si stanno comportando in apertura di weekend.

Partiamo, come sempre, da Bitcoin, che scende sotto la soglia psicologica dei 40mila dollari e sta lottando per recuperarla. Attualmente il valore di un BTC è di 39.973 dollari, con un Market Cap sceso a 757,9 miliardi. Il volume di scambio nelle 24 ore, invece, è di 21 miliardi.

Ethereum, dal canto suo, sembra ricalcare i movimenti della criptovaluta principale, con un valore ora sotto ai 2.800 dollari e una capitalizzazione fissa a circa 333 miliardi. Meno sensibile la contrazione di BNB, con il token di Binance ora a 401,77 dollari con un Cap di 79 miliardi.

Stabile anche Ripple, dopo aver scavalcato Solana e Cardano. Ora, XRP si scambia a 0,78 dollari con un calo dello 0,93% nelle ultime 24 ore. ADA, a sua volta, è fermo a 1 dollaro, con SOL che segue a 91. La capitalizzazione delle tre altcoin è, rispettivamente, di 37, 33 e 29 miliardi.

Chiudono la Top 10, al netto delle stablecoin, AVAX con un -3,7% che porta il token a 85 dollari dopo un clamoroso picco di 98, e Terra (LUNA) a 51,68 dollari, in ripresa dopo il corposo capitombolo degli ultimi giorni.

Non c'è pace per le memecoin, con Doge in leggera risalita, da qualcuno attribuita ancora una volta a Elon Musk. Lo stesso dicasi per l'altro amato canide, nonostante i recenti criptici tweet di Microsoft su Shiba Inu.