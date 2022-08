Criptovalute, weekend in rosso: Bitcoin perde il 5%, Ethereum il 7%

Mentre qualche giorno fa il mercato delle criptovalute sembrava aver recuperato le perdite, oggi la situazione sembra essersi rovesciata ed i principali token del mercato registrano importanti perdite.

Bitcoin, nello specifico, viene scambiato a 20.228,04 Dollari, il 4,58% in meno rispetto a 24 ore fa, ma anche su base settimanale la situazione non è rosea ed infatti ha perso il 4,77%.

Situazione analoga anche per Ethereum, che viene scambiato a 1.505,99 Dollari, il 7,52% in meno rispetto ad ieri. Il secondo token più importante del mercato, complessivamente, su base settimanale perde il 7,61% e si avvicina a scendere sotto la quota dei 1.500 Dollari di valore.

Tra gli altri token, segnaliamo BNB a 283,19 Dollari, il 3,53% in meno rispetto a 24 ore fa, mentre il valore di XRP in questo momento è di 0,3371 Dollari, il 4,56% in meno rispetto a 24 ore fa. Anche Cardano registra delle importanti perdite, del 4,10% a 0,4454 Dollari, mentre Solana raggiunge quota 32,01 Dollari, perdendo il 6,26% rispetto ad ieri ed il 12,47% su base settimanale.

Fronte memecoin, segnaliamo Dogecoin a 0,06393 Dollari, il 5,23% in meno rispetto a 24 ore fa, ma nell’ultima settimana ha perso l’8,49%. Shiba Inu scivola invece a 0,00001236, il 7,20% in meno rispetto a 24 ore fa.