Criptovalute, weekend rosso: Ethereum sotto i 3000 dollari e mercato in calo fino al 10%

In un mercato di forti oscillazioni, caratterizzato da cali improvvisi e riprese per le criptovalute, il 12 febbraio 2022 inaugura un weekend di rosso generalizzato. Scopriamo come si sono comportati Bitcoin e le principali altcoin.

A partire proprio dalla criptovaluta principale. BTC segna un calo del 2,78% nelle 24 ore, con un valore di scambio per singola unità pari a 42.235 dollari. La capitalizzazione di mercato, invece, è di nuovo a 800 miliardi di dollari per un volume di scambio di 24,4 miliardi.

Dopo aver visto quali sono le differenze tra Ethereum e Bitcoin, concentriamoci proprio sulla sorte della crypto di Vitalik Buterin, ben peggiore rispetto a quella di Satoshi. Infatti, con un Market Cap di 347,6 miliardi, Ether si scambia a 2.900 dollari, con un calo di oltre il 6% nelle 24 ore. Leggermente meglio BNB, che si contrae ma solo del 3,8%. Il valore attuale di scambio è di 399 dollari per singolo token, stando ai dati di CoinMarketCap, mentre la capitalizzazione della moneta di Binance è scesa a 66 miliardi.

Ancora saldamente al timone della seconda parte di classifica, dopo aver sorpassato Solana e Cardano, Ripple non è esente da battute d'arresto. Nel caso di XRP siamo nell'ordine del -6%, con un valore per token e Market Cap rispettivamente di 0,76 dollari e 36,7 miliardi.

Cardano (ADA) rimane comunque vicinissimo, con i suoi 35,7 miliardi e un calo non dissimile, di poco superiore al 7%. ADA si scambia a 1,06 dollari, con un volume nelle 24 ore di 1,3 miliardi.

Chiudiamo la classifica con Solana, a cui sembra essere toccata la sorte peggiore. Con un calo del 10,44%, SOL si scambia attualmente a 95 dollari, con una capitalizzazione di "appena" 30 miliardi.