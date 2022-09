Criptovalute, XRP vola: +66% rispetto alla scorsa settimana, cosa succede?

Solo un paio giorni fa, vi abbiamo spiegato che il mercato delle criptovalute sta ancora ristagnando e che molti investitori hanno iniziato ad agire con molta cautela. Tuttavia, nelle scorse ore, un token è aumentato quasi del 30%, arrivando a segnare un incremento del 66% rispetto ad una settimana fa.

Non stiamo parlando di una criptovaluta poco affidabile o appena lanciata sul mercato, anzi: ad aumentare rapidamente è stato XRP, il token di Ripple, che al momento viene scambiato a 0,5394 Dollari (+28,28% rispetto a ieri, +66,07% a confronto con venerdì scorso, stando ai dati CoinMarketCap). Il motivo dell'aumento repentino del token dovrebbe dipendere dall'imminente conclusione del processo che vede contrapposta Ripple alla SEC americana, e che dovrebbe assolvere Ripple da tutte le accuse formulate dall'agenzia governativa americana.

Accanto a XRP, però, il panorama resta piuttosto immutato rispetto all'ultima analisi. Dai dati giornalieri emerge una tendenza al rialzo per Bitcoin ed Ethereum, che recuperano rispettivamente il 2,91% e il 5,74% su base giornaliera, ma che in un'ottica settimanale si trovano comunque ampiamenti in negativo (-2,50% per Bitcoin, -9,18% per Ethereum).

Analogo discorso anche per il token BNB di Binance, che segna un +4,09% rispetto a ieri ma non supera l'1% di guadagno rispetto alla scorsa settimana. Convince invece l'ottima performance di Cronos, token di Crypto.com, che guadagna in un solo giorno il 14,37% e recupera tutte le perdite degli ultimi giorni, attestandosi su un +10% su base settimanale.

Infine, tra le altre criptovalute segnaliamo che anche Cardano e Solana sono quasi in pareggio rispetto alla scorsa settimana grazie al dato positivo delle ultime ore (rispettivamente +5,33% e +5,01%), che porta le due monete ad orbitare attorno alla parità con la settimana scorsa. Più convincente invece la performance di DogeCoin, attualmente scambiato a 0,06158 Dollari e che guadagna il 6,36% su base giornaliera e il 3,33% su base settimanale. Al contrario, nonostante un positivo sulle ultime 24 ore del 3,45%, Shiba Inu è ancora in rosso del 6,65% in un'ottica di medio periodo.