Crisi FTX, parla Justin Sun: 'Ho fiducia che la situazione sia gestibile'

Abbiamo già parlato del recente dietrofront di Binance nell'acquisizione di FTX, mossa che, certamente, non ha giovato ad un settore già in crisi come quello delle criptovalute. Mai come in questo momento, infatti, le crypto sembrano attraversare un periodo profondamente negativo, cosa che potrebbe rappresentare un grosso problema per molte persone.

Tuttavia, c'è ancora chi crede che la situazione sia recuperabile. Sull'argomento è arrivato a esprimersi Justin Sun, fondatore della celebre blockchain TRON. Attraverso un tweet, Sun ha fatto sapere al pubblico che lui stesso crede che la situazione possa risolversi al più presto.

Ma non è tutto. Sun ha dichiarato anche che la sua azienda sta attualmente collaborando con FTX per venire a capo di questo problema, cercando così di risollevare le sorti del mercato. "Il mio team ha lavorato 24 ore su 24 per evitare un ulteriore deterioramento", ha scritto Sun. "Ho piena fiducia che la situazione sia gestibile seguendo un approccio globale insieme ai nostri partner". Con la collaborazione di Sun e della sua azienda, dunque, la speranza è che la saga che vede coinvolta FTX possa presto avere fine.



Insomma, una storia tutta da risolvere per il mondo blockchain, in evidente affanno da ormai quasi un anno a questa parte, al punto che nell'ultimo periodo c'è stata anche una impressionante svendita di Mining Machine.