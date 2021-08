La crisi dei chip continua: aziende costrette ad attese di oltre 20 settimane

Un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, proveniente dal Susquehanna International Group, suggerisce che la crisi dei chip sarebbe ben lontana dalla sua risoluzione. A quanto pare, infatti, le aziende sono costrette ad aspettare 20,2 settimane rispetto alle rilevazioni dello scorso mese, in cui tale dato era a 12 settimane.

Si tratta del lasso di tempo più lungo dal 2017, ovvero l'anno in cui l'azienda ha iniziato a monitorare i dati.

Secondo il rapporto, a luglio è aumentata la carenza di microcontrollori, e chip logici per automobili, apparecchiature industriali e prodotti d'elettronica domestica. I tempi di consegna per quest'ultimo tipo di chip sono ora di 26,5 settimane, significativamente superiore rispetto all'intervallo tipico di sei-nove settimane. Insomma, proprio quando si sembrava intravedere la fine del tunnel, si registra un passo indietro significativo.

La carenza di semiconduttori è avvertita anche dall'industria automobilistica, che secondo il rapporto perderà più di 100 miliardi di Dollari alle vendite di veicoli che, a causa dello shortage, non è possibile produrre.

Di recente anche Apple è stata colpita dallo shortage e nel corso del prossimo trimestre potrebbe non essere in grado di soddisfare la domanda per i propri prodotti. Non è escluso che ad essere interessata sia anche la catena di fornitura degli iPhone 13, che almeno nelle prima settimane potrebbero essere difficili da trovare.