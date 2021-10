La crisi dei chip è costata ad Apple 6 miliardi di Dollari: iPhone introvabili a Natale?

La crisi dei semiconduttori e chip è costata ad Apple ben 6 miliardi di Dollari nell'ultimo trimestre. A svelarlo l'amministratore delegato della società di Cupertino, Tim Cook, a margine della conference call tenuta la scorsa notte in cui ha annunciato i risultati finanziari relativi al Q3 2021.

La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nel prossimo trimestre, quando le società tech sono solite registrare i migliori risultati grazie al periodo natalizio che coincide con il picco della domanda.

Cook ha spiegato che nel trimestre conclusosi il 25 Settembre i problemi relativi alla catena di approvvigionamento sono costati ad Apple 6 miliardi di Dollari di vendite in meno, e lo shortage continua a colpire "la maggior parte dei prodotti" e potrebbe diventare un problema ancora più serio nei prossimi tre mesi. Il CEO di Apple, parlando con Reuters, ha comunque svelato che "stiamo facendo tutto il possibile per ottenere più chip e stiamo mettendo in campo tutte le misure necessarie per muoverci più velocemente", ma ha osservato che nel Q3 2021 sono stati registrati "vincoli di fornitura maggiori del previsto" ed interruzioni della produzione nel sud-est asiatico a causa della pandemia.

A questo punto resta da capire quante unità dei nuovi iPhone 13 saranno disponibili nei negozi per il periodo natalizio.

Apple complessivamente ha registrato vendite per 83,4 miliardi di Dollari, in aumento di quasi il 30% rispetto ad un anno fa ma inferiori alle aspettative. Pesa lo shortage, come dicevamo poco sopra: iPhone ha rappresentato 38,9 miliardi di Dollari di tale dato, contro i 41,5 miliardi di Dollari messi in preventivo dagli analisti.

Qualche settimana fa aveva fatto a lungo discutere la previsione della CEO di AMD sulla fine dello shortage.