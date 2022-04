Crisi dei chip, doccia gelata di ASML: 'solo il 60% degli ordini saranno evasi nel 2022'

Nemmeno una settimana è passata dalla pubblicazione delle stime di vendita dei chip nel 2022, ma potremmo già essere costretti a rivedere i dati al ribasso. Uno dei più grandi produttori di macchinari per il chipmaking al mondo, ASML, ha infatti spiegato che la domanda di prodotti è ancora troppo alta, al punto da essere impossibile da soddisfare.

Nello specifico, ASML, specializzata nella produzione di macchinari industriali per i chipmaker, ha spiegato che, con le sue attuali capacità produttive, potrà produrre il 60% delle macchine richieste dai suoi clienti entro la fine del 2022. Ciò significa ovviamente che quasi metà della produzione richiesta per quest'anno slitterà al prossimo, causando ritardi a catena anche per tutto il 2023 e, potenzialmente, per gli anni a seguire.

Il CEO di ASML, Peter Wennink, ha spiegato in una call con gli investitori dell'azienda che "nonostante le attuali condizioni macroeconomiche creino incertezza, crediamo che la crescita resti fondamentalmente intatta. Continuiamo a vedere una domanda senza precedenti da parte dei clienti su tutte le fasce di mercato, sia nei nodi produttivi avanzati che in quelli più maturi. Al momento stiamo lavorando alla massima capacità e crediamo che la domanda supererà l'offerta fino all'anno prossimo inoltrato".

Il problema principale del "collo di bottiglia" di ASML è che l'azienda produce macchinari utilizzati nella produzione di altri chip da parte di fonderie ben più note, come TSMC, Qualcomm e Samsung: in altre parole, i ritardi produttivi di ASML potrebbero ripercuotersi a cascata su tutto il settore dell'informatica e dell'elettronica di consumo, oltre che su tutti i settori industriali per cui ASML produce i propri macchinari.

Al momento, il problema principale si trova negli scanner DUV, impiegati da diverse aziende nel chipmaking, i cui tempi di attesa superano ormai i due anni: in queste condizioni, pensare ad un'uscita dall'attuale situazione di scarsità delle scorte sembra quasi utopico. ASML stessa ha dichiarato che l'unico modo per aumentare la produzione è quello di creare nuovi impianti, i quali però potrebbero richiedere anni prima di entrare a regime. Intanto, comunque, a minacciare da vicino le catene di produzione dell'elettronica di consumo sono i recenti lockdown in diverse città della Cina, tra cui Shanghai.