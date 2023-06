La crisi dei chip ha fatto schizzare i prezzi dei PC del 36%: i dati di Idealo

La crisi dei chip, di cui abbiamo a lungo parlato negli scorsi anni subito dopo la pandemia di Covid, ha fatto schizzare i prezzi dei PC. A confermarlo è anche un’indagine condotta da Idealo, che cerca di quantificare l’impatto che ha avuto lo shortage sulle tasche dei consumatori.

Dall’analisi della fluttuazione dei prezzi dei principali prodotti d’elettronica effettuata sul portale Idealo è emerso che i costi sono più alti in media di circa il 9% rispetto all’anno precedente.

A guidare i rincari ci sono i PC che nel corso dell’ultimo anno sono arrivati a costare il 18% in più. Nell’analisi viene evidenziato che un PC che nel maggio 2021 costava 855 Euro è arrivato a costare circa 1000 Euro nel 2022 ed oltre 1160 Euro nel 2023: complessivamente si tratta di un aumento del prezzo del 36% nel giro di due anni.

Nelle note della ricerca si evidenzia come Idealo abbia analizzato i prezzi medi mensili per ogni top categoria con processore da giugno 2022 a maggio 2023, mettendoli a confronto con i dodici mesi precedenti.

A crescere sono anche le schede madri e le fotocamere digitali mirrorless che registrano un +17%, seguito da tablet e processori (+16%), smartphone (+15%), access point (+14%) e router (+10%).

Leggera discesa per i costi solo per le stampanti multifunzione (-3%) e dei televisori (-8%).

“Non sempre si può rimandare l’acquisto di un prodotto. Tuttavia, quando è possibile pianificarlo con un certo anticipo, l’utilizzo della comparazione prezzi permette di risparmiare sui singoli prodotti anche quando i costi di una categoria merceologica sono condizionati da particolari situazioni di mercato. Analizzando i principali prodotti dell’elettronica di consumo, nel corso dell’ultimo anno chi ha utilizzato un comparatore per acquistare processori, action cam e PC ha potuto risparmiare mediamente oltre il 20%4 . Anche per quasi tutte le altre categorie il risparmio è stato notevole, tra il 10% ed il 20%, pari anche a centinaia di euro in alcuni casi” ha commentato Antonio Pilello, Responsabile della comunicazione di idealo in Italia.