Crisi dei chip, la fine è vicina: entro fine 2022 il mercato tornerà alla normalità

Mentre i lockdown cinesi mettono in ginocchio il settore laptop, una ricerca sembra suggerire che la crisi dei chip possa risolversi entro il 2022, specialmente nella seconda metà dell'anno, quando le forniture e le scorte di PC e componenti dovrebbero tornare alla normalità.

La ricerca, pubblicata da Counterpoint Research e rilanciata da Tom's Hardware, fa eco a diverse dichiarazioni delle ultime settimane, secondo le quali vi sarebbe una luce in fondo al tunnel della crisi dei chip, la quale potrebbe risolversi entro il 2022 o l'inizio del 2023 anche senza la necessità di enormi investimenti dei chipmaker in nuovi stabilimenti produttivi.

Come molti altri tra i più ottimisti circa la disponibilità di componenti sul mercato, anche Counterpoint punta verso una riduzione della forbice tra domanda e offerta dei principali dispositivi elettronici come catalizzatore del ritorno all'equilibrio sul mercato. Come mostra l'infografica che trovate in calce a questa notizia, elaborata dall'istituto di ricerca, nel 2022 solo poche componenti dovrebbero ancora avere scorte sotto i livelli ottimali.

Tra queste, purtroppo, si segnalano ancora le schede video e i chip per il Wi-Fi, la cui mancanza potrebbe ancora ripercuotersi a cascata su prodotti pre-assemblati come PC OEM, laptop e smartphone o tablet. Problemi, almeno fino a fine anno, dovrebbero esserci anche nel settore PMIC (Power Management Integrated Circuits): in questo caso, le ripercussioni più dure della crisi dovrebbero essere nel mercato laptop più che in quello desktop.

Se la situazione dovesse migliorare come previsto da Counterpoint, comunque, anche i prezzi delle componenti potrebbero scendere, a partire da CPU e, soprattutto, GPU, i cui prezzi di vendita sono oggi ancora nettamente superiori a quelli consigliati dai produttori.