La crisi climatica costringe gli orsi polari a cibarsi più spesso della nostra spazzatura

Gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti, e stiamo assistendo pian piano allo sconvolgimento degli interi equilibri naturali del nostro pianeta. Gli orsi polari soprattutto stanno soffrendo molto, e sempre più spesso saranno costretti a cercare cibo tra i nostri pericolosi rifiuti.

Abbiamo parlato tante volte di innalzamento di temperature e della crisi climatica in corso, ma mai come in questi ultimi anni ce ne stiamo accorgendo ancor di più. Ciò è un bene perché comporta una maggiore sensibilizzazione sull'argomento, ma d'altro canto è anche un male perché significa che i segni della crisi stanno diventando sempre più gravi e incontrovertibili.

Un nuovo studio sull'argomento ha suscitato parecchia preoccupazione, focalizzando l'attenzione soprattutto sugli orsi polari e sulla distruzione del loro habitat artico: lo scioglimento dei ghiacciai sta facendo scomparire le zone di caccia degli orsi, costringendoli sempre più spesso a spingersi sulla terra ferma e ad avvicinarsi agli insediamenti umani.

Di particolare interesse per questi animali sono i nostri rifiuti, che spesso con il loro odore caratteristico, suscitano un grande senso di appetito e curiosità negli orsi. La brutta notizia è che spesso la nostra spazzatura contiene sostanze o materiali pericolosi per i nostri amici mammiferi carnivori, i quali potrebbero inconsciamente intossicarsi o avvelenarsi.

Ma non è solo questo a preoccupare gli scienziati: sempre secondo questo nuovo studio, con il tempo tra orsi e umani potrebbe venirsi a creare una vera e propria lotta di specie, contendendosi specifici territori e portando inevitabilmente ad numero maggiore di attacchi, sia da una parte, sia dall'altra.

Questi quesiti ci fanno pensare, mostrandoci come sia di vitale importanza non solo prendersi cura del nostro pianeta (e di tutte le creature che lo abitano), ma anche di gestire correttamente lo smaltimento dei rifiuti. Sempre rimanendo in tema, di recente sono state individuate tracce di microplastica nel sangue umano.