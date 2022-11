Crisi climatica: L'Europa si sta riscaldando molto più velocemente del resto del Mondo

Un nuovo rapporto redatto dall'OMM mostra come, negli ultimi 30 anni, le temperature in Europa siano aumentate di oltre il doppio rispetto alla media globale. Più di qualsiasi altro continente. Con caldo estremo, incendi, inondazioni ed altri eventi climatici che continueranno ad influenzare negativamente società, economie ed ecosistemi.

Questo recente studio sullo stato del clima europeo, prodotto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale in collaborazione con il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, fornisce informazioni sull'aumento delle temperature, le ondate di caldo marine e terrestri, le condizioni meteorologiche estreme, i cambiamenti nei modelli delle precipitazioni ed il ritiro di ghiaccio e neve. Uno lavoro incredibilmente dettagliato.

I dati raccolti hanno mostrato come le temperature in Europa si siano notevolmente riscaldate nel periodo 1991-2021, con un tasso medio di circa +0,5 °C per decennio. Di conseguenza, i ghiacciai alpini hanno perso 30 metri di spessore dal 1997 al 2021.

Inoltre, la calotta glaciale della Groenlandia, con il suo scioglimento, sta tuttora contribuendo ad accelerare l'innalzamento del livello del mare. Nell'estate del 2021, infatti, la "terra dei Kalaallit" ha assistito ad un evento metereologico mai registrato prima: la pioggia nella stazione di Summit, sul vertice della calotta glaciale.

D'altronde, il 2021 è stato un anno funesto dal punto di vista climatico, con eventi meteorologici ad alto impatto, soprattutto inondazioni e tempeste, che hanno provocato centinaia di vittime, colpito direttamente più di mezzo milione di persone e causato danni economici enormi, superiori a 50 miliardi di dollari.

Purtroppo, secondo quanto confermato dal "VI rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici", si prevede che in futuro questo tipo di disastri aumenteranno. Con le temperature che cresceranno indipendentemente dai futuri livelli di riscaldamento globale, e con l'aumento di frequenza ed intensità degli estremi climatici, con soglie critiche anche per gli ecosistemi.

L'Europa sta comunque facendo il possibile per mitigare questi problemi, ed è sulla buona strada per cercare di confrontarsi con i futuri eventi estremi. Infatti, un buon numero di paesi dell'Unione hanno avuto molto successo nel ridurre le emissioni di gas serra, riducendole del 31% tra il 1990 e il 2020, con un obiettivo futuro di calo netto del 55% entro il 2030.

Il dott. Carlo Buontempo, Direttore del Copernicus Climate Change Service, Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF), ha affermato: "La società europea è vulnerabile alla variabilità ed al cambiamento climatico, ma l'Europa è anche in prima linea nello sforzo internazionale per mitigare il cambiamento climatico e sviluppare soluzioni innovative per adattarsi al nuovo clima con cui gli europei dovranno convivere".

Inoltre, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico per l'umanità.