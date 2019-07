Crisi climatica, una famiglia italiana ha fatto causa all'Unione Europea

E' singolare la causa intentata da Giorgio Elter, un agricoltore e proprietario di un albergo il Val D'Aosta, che si è detto pronto a fare ricorso alla Corte di Giustizia Europea e la stessa Unione Europea per la crisi climatica. A riportare la notizia ANSA, che ha avuto modo di parlare con l'uomo.

Elter ha affermato che attraverso questa azione mira a "proteggere il futuro dei miei figli, come farebbe qualsiasi altro genitore", e si è anche detto disposto a fare lo stesso contro lo Stato Italiano. Ad abbracciare la sua causa anche altre quattro famiglie, provenienti da quattro paesi europei ma anche da Kenya e dalle Fiji. Gli stessi si considerano parte lesa in quanto i cambiamenti climatici starebbero sconvolgendo le loro vite e l'Unione Europea non avrebbe fatto abbastanza per contrastarli.

L'azione è sostenuta anche da varie ONG, tra cui Climate Action, e mira a chiedere ai vertici di Bruxelles l'innalzamento degli obiettivi per la riduzione degli emissioni al 2030. Il primo ricorso però è già stato respinto dalla Corte di Giustizia Europea, ma nonostante ciò non intendono fare alcun passo indietro e si preparano ai prossimi passi.

Secondo Elter, "le ondate di caldo seguite da forti piogge, grandinate e tempeste stanno distruggendo i nostri raccolti. Lo scioglimento dei ghiacciai colpisce tutte le attività turistiche e gli ostelli della mia regione. Oggi è già difficile prendermi cura della mia famiglia e non posso garantire un futuro sicuro alle mie figlie. Non siamo responsabili per il deterioramento delle condizioni climatiche, ma siamo noi che soffriamo. Come ogni genitore, sto cercando di proteggere il futuro dei miei figli".

Il gruppo di famiglie ha anche dato vita ad un movimento chiamato "Il Giudizio Universale", che si prepara a denunciare anche lo Stato Italiano.