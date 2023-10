La crisi colpisce anche Qualcomm: licenziati più di 1.200 dipendenti

Dopo l'annuncio delle CPU Snapdragon X da parte di Qualcomm, arrivato solo nelle scorse ore e a cui farà seguito una presentazione ufficiale durante lo Snapdragon Summit, il colosso di San Diego si prepara ora a licenziare ben 1.258 dipendenti della sua sede principale a San Diego e Santa Clara.

Stando a quanto riporta Bloomberg, infatti, Qualcomm avrebbe già notificato al Dipartimento di Sviluppo dell'Impiego della California la decisione di licenziare il 2,5% dell'intera forza-lavoro dell'azienda. In totale, infatti, Qualcomm vanta la bellezza di 50.000 dipendenti in tutto il mondo. I tagli, però, colpiranno solo le due sedi californiane della compagnia, situate a San Diego e Santa Clara.

Bloomberg aggiunge che i tagli sarebbero estesi e generalizzati: nessun impiegato e nessuna categoria di impiego sarebbe rimasta del tutto al sicuro dai licenziamenti. In particolare, 750 impiegati sarebbero stati ingegneri al lavoro sui chip dell'azienda, e alcuni di questi sarebbero persino stati dipendenti con responsabilità dirigenziali. Gli altri 500 lavoratori licenziati, invece, arriverebbero da ogni settore in cui Qualcomm è attualmente operativa.

Al momento, spiega Engadget, non è chiaro se i tagli proseguiranno anche all'estero o meno: in California, infatti, la legge impone alle aziende di notificare i licenziamenti alle autorità prima di effettuarli. Solo in questo modo, Bloomberg ha scoperto della revisione del personale di Qualcomm. È dunque possibile che in altre sedi dell'azienda, dove la notifica alle istituzioni non è necessaria, siano in corso ulteriori licenziamenti all'insaputa della stampa.

Per la verità, comunque, la mossa di Qualcomm non è un fulmine a ciel sereno, anzi. La compagnia aveva annunciato, insieme all'ultima trimestrale di quest'anno, che avrebbe "portato avanti delle azioni di ristrutturazione aggiuntive", le quali si sarebbero concretizzate "in larga parte in tagli alla forza-lavoro". Secondo l'azienda, comunque, i licenziamenti le permetteranno di "continuare ad investire nella crescita e nelle opportunità di diversificazione anche di fronte alle continue incertezze macroeconomiche e ai cambiamenti della domanda del settore".