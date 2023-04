La crisi economica colpisce anche Intel: l'ultima trimestrale è la peggiore di sempre

Periodo di alti e bassi per Intel: dopo lo storico accordo tra Intel e ARM per la produzione di chip a 1,8 nanometri, il colosso di Santa Clara ha oggi svelato la sua trimestrale per il primo trimestre del 2023, che segna la più grande perdita di ricavi della storia dell'azienda su base annuale, con un tracollo dei ricavi del 36% rispetto al 2022.

La notizia arriva da una press release di Intel, che ci spiega che i ricavi di Intel sono stati di 11,7 miliardi di Dollari nel Q1 2023, ovvero nel periodo compreso tra gennaio e marzo di quest'anno: si tratta di 200 milioni di Dollari in più rispetto alle stime preliminari dell'azienda, ma anche del 36% in meno rispetto al primo trimestre del 2022. I guadagni lordi sono scesi del 38,4% su base annua, con una perdita di 2,8 miliardi di Dollari rispetto al 2022.

Nonostante ciò, il Team Blu non si dà per vinto: da una parte, l'azienda ha pagato 1,5 miliardi di Dollari in dividendi agli azionisti; dall'altra, essa si aspetta una ripresa nel corso del terzo trimestre del 2023, la quale però potrebbe essere decisamente lenta. Il secondo trimestre di quest'anno, invece, dovrebbe essere segnato da ulteriori perdite. La causa dell'andamento negativo della compagnia, comunque, sembra essere dovuto alla congiuntura macroeconomica globale.

"Restiamo ancora molto cauti sulle previsioni dell'andamento macroeconomico globale, ma cerchiamo anche di focalizzarci su ciò che possiamo controllare man mano che realizziamo l'IDM 2.0 [la nuova strategia produttiva di Intel, che punta a creare una rete globale di fabbriche e foundry; ndr]", ha spiegato il CEO di Intel Pat Gelsinger, che ha aggiunto: "ci stiamo anche impegnando a garantire processi consistenti e roadmap affidabili per i prodotti, ma anche a far avanzare le nostre foundry verso le posizioni migliori per capitalizzare in un mercato che potrebbe fruttare fino a un trilione di Dollari".

Dobbiamo comunque segnalare che le maggiori perdite sono legate al CCG Intel, o Client Computing Group della compagnia, focalizzato sulle vendite di PC e componenti per il mercato dei consumatori medi: il settore ha infatti vissuto un calo del 38% su base annua, con uno scivolone in termini di ricavi da 9,3 miliardi di Dollari a 5,8 miliardi in un solo anno.