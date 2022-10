Crisi energetica, allarme Eena: a rischio blackout anche i servizi d'emergenza come il 118

La crisi energetica legata al caro bollette di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, mette a rischio anche i servizi d’emergenza. A lanciare l’allarme è l’Eena, in un documento in cui spiega il possibile impatto.

In caso di blackout e razionamento energetico, infatti, spiega l’EENA, ad essere interessate potrebbero essere anche le reti tlc su cui si basano i servizi d’emergenza come il 118 ed il 112, in quanto ancora non sono considerate infrastrutture critiche.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale dell’Eena, viene evidenziato che “l’accesso ai servizi di emergenza si basa sull’infrastruttura delle telecomunicazioni, che non sarà necessariamente contrassegnata come infrastruttura critica. Le torri cellulari per le comunicazioni mobili e le centrali locali per le comunicazioni su linea fissa potrebbero pertanto risentirne”, e le recenti notizie che arrivano dai media suggeriscono che potrebbe non essere garantita l’alimentazione a queste strutture, in particolare se le interruzioni dovessero essere prolungate.

“Ciò potrebbe influire sull’accesso ai servizi di emergenza per alcuni cittadini quando necessario. In parole semplici, significa che i cittadini potrebbero non essere in grado di contattare i numeri di emergenza in caso di emergenze come arresti cardiaci o incidenti stradali. Significa anche che le autorità di protezione civile potrebbero non essere in grado di avvertire tutta la popolazione di una minaccia imminente o di un disastro naturale attraverso sistemi di allerta pubblici” è l’allarme lanciato dall’EENA che si dice profondamente preoccupata dalle conseguenze che tali blackout potrebbero avere.