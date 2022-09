Crisi energetica in Europa così grave che acceleratore di particelle del CERN si fermerà

Il CERN, a causa della crisi energica che ha colpito l'Europa, sta valutando la possibilità di disattivare i suoi acceleratori di particelle, incluso il famoso Large Hadron Collider. Attualmente, infatti, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare sta elaborando dei piani per spegnere i loro dispositivi.

"La nostra preoccupazione riguarda la stabilità della rete", ha dichiarato al Wall Street Journal il presidente del comitato energetico del CERN Serge Claudet, "perché facciamo tutto il possibile per prevenire un blackout nella nostra regione."

Tale avviso da parte dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare arriva dopo che il servizio energetico russo Gazprom ha dichiarato che avrebbe interrotto indefinitamente la fornitura di gas naturale attraverso il gasdotto Nord Stream, la via principale per la Russia per esportare gas naturale in Europa.

La struttura scientifica svizzera, che al massimo delle sue operazioni consuma un terzo dell'energia della vicina città di Ginevra, sta quindi cercando di evitare un arresto improvviso e su vasta scala dell'acceleratore di particelle. Attualmente, infatti, il CERN sembra essere in trattative con il suo fornitore di energia francese per ricevere un avviso di 24 ore in caso di consumi troppo elevati.

Vi ricordate quando vi dicevamo che l'apparecchio sarebbe stato acceso 24 ore su 24 per quasi quattro anni? Purtroppo, attualmente, non sembra possibile... anche se gli addetti ai lavori stanno cercando di non spegnere del tutto le attrezzature.