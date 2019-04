Crisi di Governo social, Di Maio e Salvini si tolgono il follow su Instagram

Durante la giornata di ieri è emersa una notizia bizzarra: i due vicepremier del Governo Conte si sono reciprocamente tolti il follow su Instagram. La salute del Governo non è alle stelle, e secondo molti potrebbe essere l'ennesimo indizio che non mancherebbe molto alla rottura.

La notizia appare poi ancora più insolita, se si pensa che i due leader di partito ovviamente non gestiscono in prima persona la totalità delle loro interazioni sui social. Anzi, entrambi sono seguiti da ottimi esperti di comunicazione —anche se negli anni passati non sono mancate gaff allucinanti.

Spiega TPI che Salvini segue pochissimi profili, appena 47 tra cui il profilo di Giuseppe Conte. Ora ce ne è uno in meno, quello del collega Di Maio, che a sua volta su Instagram segue 139 persone, tra cui non si trova più Salvini.

Quindi di cosa si tratta? Di un gesto impulsivo e "umano" dei due politici, o di una mossa calcolata di chi ne cura i social? Certo, sembra più uno sberleffo passivo-aggressivo da teenager. Ma anche questo qualcosa ce lo dice, perché è solo la punta dell'iceberg di un momento di forti tensioni, con lo spettro dello scandalo Siri che aleggia sulla tenuta dell'esecutivo.

Leggi anche della strana mania per il photo editing del team che gestisce la comunicazione di Trump.