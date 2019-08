Crisi di Governo: il web in soccorso di Mattarella con il 'Generatore di Governi'

Sono giorni difficili per il nostro paese. Da qualche giorno, infatti, l'Italia non ha più un Governo a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha concluso al Senato la crisi aperta poco prima di Ferragosto. Una situazione non facile per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che può contare su un alleato: il web.

Da poche ora infatti sta facendo il giro del web il GeneratoreDiGoverni.it, uno strumento che come suggerisce il nome, è in grado di generare una lista di ministri semplicemente cliccando sull'apposito tasto. Nel nostro caso è uscita questa composizione:

Zucchero - Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Beppe Vessicchio - Interno

La mazza chiodata - Giustizia

Dart Fener - Difesa

Pollicino - Economia e Finanze

Valentina Nappi - Sviluppo Economico

La Nonna - Politiche agricole alimentari e forestali

Giovanni Soldini - Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

Valentino Rossi - Infrastrutture e trasporti

Fabrizio Corona - Lavoro e politiche sociali

Enzo Miccio - Istruzione, Università e Ricerca

Kylie Minogue - Beni e Attività Culturali e Turismo

Kenny di South Park - Salute

Presidente del Consiglio: Alfonso Signorini

Ovviamente si tratta di uno strumento creato per ironizzare sulla scarsa tenuta dei Governi in Italia, che negli ultimi anni ha costretto i vari Presidenti della Repubblica a sbrogliare matasse non certo facile, per evitare elezioni anticipate ed esporre il Paese a pericoli dall'estero.

Il sito però soprattutto nelle ultime ore è diventato virale; chissà che non arrivi un'ispirazione per Mattarella.