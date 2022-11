Crisi senza precedenti per le DRAM: ricavi crollati nel Q3 2022

Mentre Samsung è al lavoro sulle memorie del futuro, non è propriamente il migliore dei periodi per il mercato. Infatti, i ricavi sono crollati per le DRAM nel corso del terzo trimestre del 2022.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Tom's Hardware US, nonché come indicato da TrendForce, il ridimensionamento della domanda lato computer ed elettronica di consumo si è abbattuto in modo importante anche sul mercato delle DRAM nel Q3 2022. Pensate, infatti, che le entrate sono crollate quasi del 30% trimestre su trimestre. Più precisamente, il calo è stato del 28,9%.

Questa crisi, che non ha precedenti, ha portato i ricavi del mercato delle DRAM da un totale di 25,594 miliardi di dollari nel Q2 2022 a 18,187 miliardi di dollari nel Q3 2022. L'analisi di TrendForce si è focalizzata un po' su tutti i tipi di memorie, dall'elettronica di consumo al segmento server, delineando un quadro in cui il rallentamento della domanda ha portato a un conseguente ridimensionamento delle vendite.

Un esempio lampante relativamente ai produttori è quello di Samsung, che è riuscita a mantenere la sua posizione di leader globale per fatturato ma ha fatto registrare un calo delle vendite del 33,5% trimestre su trimestre. Questo potrebbe potenzialmente comportare anche un futuro incremento dei prezzi delle memorie per i consumatori.