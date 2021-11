Crisi dei semiconduttori: Apple taglia la produzione degli iPad per favorire iPhone 13

Apple è stata colpita duramente dalla crisi dei semiconduttori, come molte altre aziende del mondo tech. Secondo le stime, Apple ha perso ben sei miliardi di Dollari a causa della mancanza di chip, mentre la produzione di iPhone 13 è stata tagliata proprio a causa della difficoltà di reperimento delle materie prime.

Stando a quanto riportato da 9To5Mac, però, la situazione sarebbe persino peggiore di quanto finora prospettato dalle analisi di mercato: Apple infatti avrebbe dovuto tagliare la produzione degli iPad per garantire componenti agli iPhone, evitandone una prolungata carenza di scorte. In particolare, le fonti di 9To5Mac parlano di una drastico crollo della produzione dei tablet di Cupertino, che potrebbe essere stata tagliata addirittura del 50%.

La scelta di Apple non dipenderebbe dal fatto che gli iPad non stiano vendendo quanto sperato, ma dalla elevatissima richiesta di iPhone 13, unita alla mancanza di materie prime e chip in quantità tali da garantire la produzione delle unità richieste dal mercato.



Quello della produzione degli iPad è il secondo taglio operato da Cupertino per garantire il regolare flusso di iPhone 13 sul mercato: alcune settimane fa, infatti, l'azienda aveva ridotto anche l'output di iPhone 12 per deviare i materiali verso la catena produttiva dell'ultimo modello del proprio telefono di punta.

I cambiamenti produttivi di Apple si tradurranno probabilmente in attese più lunghe per chi ha comprato un nuovo iPad: le spedizioni dei tablet della Mela, infatti, sono slittate tutte alla metà di dicembre, stando al sito web della compagnia. Meno di una settimana fa, l'azienda aveva ricordato ai suoi fan di "comprare in anticipo" i propri dispositivi in caso volessero riceverli prima delle festività natalizie.