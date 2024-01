La crisi tocca anche Ebay: ha appena licenziato quasi il 10% del personale

Il 2024 di Ebay non è partito alla grande: mentre FedEx annuncia il suo marketplace online per fare concorrenza proprio a Ebay e Amazon, il colosso dell'ecommerce di San Jose ha dovuto tagliare ben mille posti di lavoro tra i suoi dipendenti, riducendo la sua forza-lavoro di poco meno del 10%.

La notizia arriva da una press release pubblicata da Ebay nelle scorse ore, nella quale l'azienda annuncia che circa mille posti di lavoro verranno tagliati per "assicurare la crescita della compagnia". In totale, gli esuberi riguardano il 9% degli impiegati full-time di Ebay.



Il taglio dovrebbe colpire perlopiù i dipendenti che lavorano per Ebay negli Stati Uniti: l'operazione dovrebbe essere completata nel giro delle prossime ore, o comunque "in tempi brevi", stando a quanto riportato dall'azienda. Per questo stesso motivo, Ebay ha chiesto ai suoi dipendenti di lavorare da remoto nella giornata dei licenziamenti, ovvero mercoledì 24 gennaio.

A differenza di quanto fatto da altre compagnie in passato, la press release di Ebay non ha fornito spiegazioni su bonus e benefit riservati ai lavoratori il cui posto di lavoro verrà eliminato nelle prossime ore, lasciando così molti dipendenti in preda all'incertezza. In aggiunta, l'azienda ha anche confermato di voler ridurre il numero di contractor, cioè di dipendenti esterni e in appalto, nel corso dei prossimi mesi.

Il round di licenziamenti portato avanti dal colosso dell'ecommerce è solo l'ultimo dei licenziamenti delle Big Tech del 2024: nonostante l'anno sia iniziato da meno di un mese, infatti, Google ha già tagliato centinaia di posti di lavoro, mentre anche TikTok ha fatto lo stesso. Persino l'industria videoludica sembra essere in crisi, con un numero di licenziamenti nel corso dei prossimi mesi che potrebbe persino superare il dato (già pessimo) del 2023.