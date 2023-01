È stato trovato un cristallo del tempo all'interno di un giocattolo per bimbi

I cristalli del tempo, o cristalli temporali, sono dei solidi con una struttura interna oscillante che si ripete nel tempo piuttosto che nello spazio. Sono scoperte recenti e, nonostante siano stati ipotizzati nel 2012 dal fisico Frank Wilczek, le prime prove di studi scientifici sono state pubblicate solo nel 2016.

Degli scienziati ne hanno trovato recentemente uno all'interno di un normale solido che può essere facilmente realizzato a casa nel "kit di creazione dei cristalli". I ricercatori hanno identificato il comportamento tipico di un cristallo temporale nel fosfato monoammonico, una scoperta che complica la teoria alla base di questi oggetti.

"Le nostre misurazioni sui cristalli sono sembrate piuttosto sorprendenti fin dall'inizio", afferma il ricercatore principale di due nuovi studi, il professor Sean Barrett, della Yale University. "Il nostro lavoro suggerisce che la firma di un cristallo temporale possa essere trovata, in linea di principio, cercando in un kit per la coltivazione di cristalli per bambini."

Per farvi capire l'incredibile funzionamento di un cristallo del tempo, i ricercatori lo spiegano in modo facile paragonandole a delle gelatine: dopo averla mossa, immaginatevi che la gelatina oscilli con una frequenza che non corrisponde ai vostri movimenti. Questo è ciò che accade con i cristalli del tempo: non importa quale sia stata la spinta iniziale, il cristallo assume una frequenza specifica.

Non è chiaro come si siano formate tali strutture e la nuova ricerca sfida molte delle aspettative degli ultimi anni. Nel frattempo i cristalli del tempo potrebbero, in futuro, migliorare tecnologie come quelle all'interno degli orologi atomici, magnetometri, e persino i giroscopi nei telefoni cellulari.



A proposito, sapete che il computer quantistico di Google ne ha creato uno?