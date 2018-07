Cristiano Ronaldo alla Juventus: il prima e dopo degli account social del club

L'operazione che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus per 117 milioni di Euro va ben oltre il normale contesto sportivo, ma tocca da vicino anche il settore della tecnologia ed in particolare quello dei social network.

La stella portoghese, infatti, è lo sportivo più seguito del mondo, con 122 milioni di followers su Facebook, 134 milioni su Instagram e 74,6 milioni su Twitter, per un totale di 330,6 milioni di seguaci sulle tre piattaforme più importanti del web. Va da se che, l'arrivo alla corte di Massimiliano Allegri, ha provocato uno spostamento di numeri impressionanti anche per gli account della Vecchia Signora. Abbiamo effettuato un piccolo monitoraggio dallo scorso 4 Luglio, ovvero il giorno in cui quelle che sembravano essere semplici voci di corridoio si sono trasformate in realtà, ed i numeri dimostrano ancora una volta come l'operazione messa in atto da Andrea Agnelli e la Exor sia a tutti gli effetti paragonabile all'acquisizione di un'azienda.

Facebook

Partiamo, ovviamente, dall'account ufficiale Facebook della Juventus. Al momento dell'inizio del nostro monitoraggio, la pagina aveva 32,632 milioni di mi piace. Va da se che nei primi giorni erano in molti gli scettici che credevano alla buona riuscita della trattativa, ma comunque qualcosa si è mosso. Il 5 luglio, i like erano arrivato a 32,640 milioni, mentre il giorno successivo avevano raggiunto quota 32,646 milioni. Il 7 Luglio, il famoso 7/7 che tutti avevano ipotizzato come possibile data di presentazione, i numeri cominciano a crescere costantemente, attestandosi a 32,681 milioni, per arrivare ai 32,689 milioni di domenica 8 Luglio e riprendere ad aumentare in maniera consistente il 9 Luglio, quando si aggiravano a 32,706 milioni.

Ed arriviamo al 10 Luglio, il giorno dell'ufficialità, quando abbiamo rilevato che dalle 18:00 alle 20:00, il numero di mi piace sulla pagina aveva registrato un aumento di 300.000 mila unità rispetto ai dati iniziali, ad un ritmo di 1.000 mi piace in più ad ogni nostro refresh. Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il numero è di 32,986 milioni, 356 mila in più in una settimana, e siamo sicuri che al momento della presentazione ufficiale saranno molti di più.

Instagram

Su Instagram, che non fornisce dati esatti come Facebook, la crescita è stata addirittura superiore, e conferma ancora una volta come sia sempre più la piattaforma preferita dai giovani ed appassionati. Sempre il 4 Luglio, l'account ufficiale della Juventus era seguito da 10 milioni di followers, che il giorno successivo hanno toccato quota 10,124 milioni, aumentando di altre 10 mila unità il 6 Luglio, a 10,134 milioni. Il 7/7 si registra un vero e proprio boom, complici anche le voci che ormai danno per fatto l'affare: i followers toccano quota 10,215 milioni, per aumentare a 10,314 milioni domenica pomeriggio. L'esplosione vera e propria c'è stata tra Lunedì e Martedì, quando si è passati da 10,367 milioni agli 11,1 milioni di oggi. Ronaldo ha portato all'account ufficiale Instagram della Juventus 1,1 milioni di nuovi seguaci, senza contare le interazioni che, però, non possiamo quantificare.

Twitter

Per Twitter i dati sono più "timidi"; complice anche il fatto che ormai viene utilizzato solo come piattaforma per l'informazione.

All'inizio del nostro monitoraggio, l'account ufficiale della Juventus aveva 6 milioni di followers, che fondamentalmente sono rimasti a 6,05 milioni nei due giorni successivi, con un timido aumento il 7/7 Luglio che ha guidato l'account ai 6,16 milioni di followers attuali.

L'account che ha tratto maggiore beneficio è stato quello inglese, con 18 mila nuovi followers, seguito da quello spagnolo a 9 mila e quello arabo, +5 mila.

Il fenomeno Ronaldo, come vi abbiamo spiegato in questa breve notizia, ha toccato a 360 gradi il mondo Juventus.