Cristiano Ronaldo continua a macinare numeri: record di like per uno sportivo su Instagram

I tifosi di calcio sono abituati ai record calcistici di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, nelle ultime due settimane anche gli sportivi italiani hanno dovuto fare i conti con il fenomeno portoghese approdato alla Juventus.

L'ultimo record social proviene, ovviamente, da Instagram, dove CR7 è stabilmente lo sportivo più seguito al mondo, con numeri spaventosi ed anche superiori a quelli delle grandi star dell'NBA.

A dimostrazione di ciò arrivano dei dati sul post che il cinque volte Pallone D'Oro ha pubblicato dopo la presentazione con la squadra di Torino, che lo ritrae con la maglia bianconera. Il post, che vi pubblichiamo come sempre in calce alla notizia, è risultato essere quello con più like pubblicato da uno sportivo nella storia di Instagram.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il post ha raggiunto 11.795.452 di like, con migliaia di interazioni, la maggior parte dei quali probabilmente provenienti dai tifosi della Juventus, che sono letteralmente impazziti dopo l'annuncio del fuoriclasse ex Real Madrid.

L'effetto Cristiano Ronaldo continua anche per il Real Madrid: basti pensare che su Twitter l'ex squadra del campione portoghese e cinque volte Campione d'Europa, ha perso quasi un milione di followers, passando da 31,9 milioni a 30,5 milioni, tutto a favore della Juventus, che continua a volare sui social.