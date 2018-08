Cristiano Ronaldo debutterà su DAZN il 1 Settembre. Ecco le esclusive Sky

Archiviati i calendari, la Lega Serie A nella giornata di ieri ha ufficializzato anticipi e postici per le prime giornate del prossimo campionato, che prenderà il via sabato 18 agosto con due anticipi. Aspetto interessante è dato dal fatto che, mai come quest'anno, la visione sarà frammentata e si articolerà su due piattaforme.

Per la prima giornata il quadro sarà il seguente.

Sabato 18 Agosto, Chievo Verona - Juventus delle 18:00 sarà visibile su Sky, mentre il big match della sera tra Lazio e Napoli, in programma alle 20:30, segnerà il debutto di DAZN nel nostro paese.

Le partite di domenica 19 Agosto saranno composte da Torino - Roma alle 18, che sarà trasmessa su Sky insieme a Bologna - Spal, Empoli - Cagliari, Milan - Genoa e Sampdoria - Fiorentina delle 20:30, mentre DAZN completerà il quadro con Parma - Udinese e Sassuolo - Inter, sempre delle 20:30. Come da accordi, il Monday Night di lunedì 20 Agosto alle 20:30 tra Atalanta e Frosinone andrà in onda sull'emittente satellitare.

Per la seconda giornata, DAZN trasmetterà sabato 25 agosto alle 20:30 un altro big match, quello tra Napoli e Milan, che potrebbe subito segnare il ritorno nel capoluogo campano di Gonzalo Higuain, che a giudicare dagli ultimi rumor di mercato potrebbe passare proprio ai rossoneri. Il match tra Juventus e Lazio, che segnerà il debutto di Cristiano Ronaldo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium ed in programma alle ore 18:30, sarà trasmesso da Sky.

Per quanto riguarda domenica, Sky trasmetterà Spal - Parma delle 18:00 (che potrebbe subire delle modifiche in caso di qualificazione dell'Atalanta al terzo turno dell'Europa League), e Cagliari - Sassuolo, Fiorentina - Chievo, Genoa - Empoli, Inter - Torino ed Udinese - Sampdoria delle 20:30. A DAZN invece va Frosinone - Bologna, sempre in programma domenica dalle 20:30.

Il quadro sarà chiuso dal Monday Night tra Roma ed Atalanta, in programma lunedì alle 20:30, su Sky.

La terza giornata invece si aprirà con l'anticipo di Milano, tra Milan e Roma, in programma venerdì 31 Agosto alle 18 e che sarà trasmesso in esclusiva da Sky.

Alle 20:30 del 1 Settembre, su DAZN debutterà Cristiano Ronaldo, in occasione di Parma - Juventus.

La piattaforma di Perform trasmetterà anche Fiorentina - Udinese di domenica 2 Settembre alle 18 e Chievo - Empoli delle 20:30. Le altre partite, invece, saranno visibili solo su Sky.