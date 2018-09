Cristiano Ronaldo fa schizzare i contatti di DAZN. Dimezzato il buffering medio

Nella serata di ieri si sono ufficialmente accesi i riflettori sulla terza giornata del campionato di Serie A. Una giornata che ha visto il debutto su DAZN di Cristiano Ronaldo, in occasione di Parma - Juventus che è stata trasmessa in esclusiva sulla nuova piattaforma di Perform.

Come ampiamente previsto, il debutto del cinque volte Pallone d'Oro ha fatto schizzare i contatti di DAZN, portandoli ad un milione. A rivelarlo la stessa piattaforma, che in una breve dichiarazione ha fatto sapere che "il numero degli utenti registrati è più che raddoppiato", ma l'aspetto più interessante è quello tecnico.

In una breve nota diffusa al termine della partita vinta per 2-1 dai bianconeri, Perform sottolinea che "grazie all'impegno quotidiano del nostro team la qualità del servizio è migliorata e abbiamo dimezzato il buffering time medio degli utenti rispetto al primo weekend di Serie A". Un buon punto di partenza dopo le polemiche della scorsa settimana. Nonostante qualche calo di framerate o di qualità, infatti, la partita di ieri sembra essere filata liscia per molti utenti che nelle scorse settimane avevano lamentato blocchi improvvisi.

DAZN comunque resta impegnata nell'offrire un servizio migliore, conscia dell'importanza che riveste il calcio nel nostro paese. "Il nostro obiettivo è offrire a tutti gli appassionati di calcio un servizio di qualità e la possibilità di seguire in modo conveniente e flessibile la propria squadra del cuore. Il numero degli utenti registrati è più che raddoppiato dal primo weekend. Allo stesso tempo anche la qualità del servizio è migliorata e abbiamo dimezzato il buffering time medio degli utenti rispetto al primo weekend di Serie A" conclude la nota.