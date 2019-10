Cristiano Ronaldo guadagna di più da Instagram che dalla Juventus

Secondo un'indagine condotta da alcune agenzie di marketing, il fuoriclasse portoghese e cinque volte Pallone D'Oro Cristiano Ronaldo guadagna di più dall'attività di influencer di Instagram che dalla Juventus. Il risultato è sorprendente se si conta che lo stipendio annuo corrisposto dalla società di Torino è di 34 milioni di Dollari.

Uno studio condotto da Hopper HQ, e pubblicato su Buzz Bingo, ha svelato che Ronaldo ha portato a casa 47,8 milioni di Dollari dai soli post di Instagram nell'ultimo anno. Un dato che rende CR7 l'influencer più pagato della piattaforma di condivisione social, con introiti superiori anche a personalità che devono tutto ad Instagram come Chiara Ferragni.

In media, Ronaldo guadagna 975mila Dollari a post sponsorizzato, una cifra nettamente superiore anche a VIP come Kylie Jenner, Selena Gomez ed Emily Ratajkowski. Ma non è tutto, perchè il fuoriclasse europeo batte anche il rivale Lionel Messi in questo ambito: il fenomeno argentino nell'ultimo anno da Instagram infatti avrebbe guadagnato "solo" 23,3 milioni di Dollari.

Tra i marchi che sponsorizzati da CR7 su Instagram figurano Clear Haircare, Nike Football e Six Pad Europe.

Nicola Cronin sottolinea che "essendo Ronaldo l'utente più seguito di Instagram con 186 milioni di follower, le aziende pagano quasi 1 milione di Dollari a post per avere accesso all'enorme portata del suo profilo. A causa del suo status di celebrità e stella del calcio, i suoi guadagni da Instagram si staccano dalle tipiche collaborazioni delle influencer, poichè molti dei suoi post promozionali fanno parte di accordi di sponsorizzazione più ampi, come quello con Nike" con cui ha firmato un contratto a vita.