Cristiano Ronaldo in arrivo domani a Torino: impazza l'app per farsi un selfie con lui

La presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus è oramai imminente, con l'asso portoghese che arriverà domani in quel di Torino e SkySport che farà addirittura 14 ore di diretta per accoglierlo. Nel frattempo, l'applicazione che consente di scattarsi un selfie con lui continua a crescere di popolarità.

Insomma, è chiaro che l'arrivo di CR7 stia monopolizzando le notizie sportive e non degli ultimi giorni, con molti tifosi che non attendono altro che la sua presentazione. Vi abbiamo già parlato dell'incredibile reazione dei social network, ma ora che mancano poche ore al tutto, le persone stanno scaricando in massa delle applicazioni che consentono di farsi dei selfie con il calciatore.

In particolare, Cristiano Ronaldo aveva lanciato nel 2016 una sua app ufficiale, denominata CR7Selfie, che serve proprio a questo. Tuttavia, in Italia quest'ultima è disponibile solamente sull'App Store di iOS al prezzo di 2,29 euro. Ovviamente, però, sul Play Store di Android sono apparsi diversi cloni scaricabili in forma gratuita, che stanno crescendo di popolarità di ora in ora, tanto che uno di essi ha già superato le 100.000 installazioni. Nelle foto, CR7 non appare mai con la maglietta di qualche squadra calcistica, probabilmente in modo da non dover aggiornare l'applicazione a ogni trasferimento.