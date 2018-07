Cristiano Ronaldo manda ko il sito web della Juventus: inaccessibile da ieri!

L'effetto Cristiano Ronaldo si fa sentire non solo sui social network, che dal pomeriggio di ieri sono letteralmente invasi da notizie, meme, fotomontaggi e fotografie del fuoriclasse portoghese approdato alla Juventus per 117 milioni di Euro, ma anche altrove.

Dalle 18:00 di ieri pomeriggio, ovvero qualche minuto dopo l'ufficializzazione dell'affare del secolo, il sito web ufficiale della Juventus ed il relativo Store sono stati presi d'assalto da curiosi, tifosi e supporter, pronti ad accaparrarsi la tanto agognata maglia numero 7 del cinque volte Pallone D'Oro.

Sono in molti, infatti, gli utenti che stanno lamentando, attraverso i vari social network, l'impossibilità di accedere allo Store Ufficiale della Vecchia Signora, che restituisce l'errore "505 - Internal Server Error" o semplicemente una pagina bianca in cui si invitano gli utenti a riprovare più tardi in quanto la grossa mole di connessioni ha mandato ko il server.

Per i pochi che sono riusciti ad accedere, inoltre, è risultato praticamente impossibile effettuare il login, completare l'ordine o anche resettare la password. Alcuni utenti segnalano di aver ricevuto la mail di ripristino della password con diverse ore di ritardo rispetto alla procedura normale, che prevede l'invio nel giro di pochi secondi.

Un effetto clamoroso: mai prima d'ora si era registrato un fenomeno simile, nemmeno quando, due anni fa, fu annunciato il passaggio di Gonzalo Higuain dal Napoli per 90 milioni di Euro.